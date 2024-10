Nebel, Wind und Sonne in Baden-Württemberg erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach vielen Regentagen können sich die Menschen in Baden-Württemberg am Sonntag auf Auflockerungen freuen. Aber auch Wind und Nebel werden erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Noch in der Nacht zum Sonntag soll der Wind den Meteorologen zufolge immer stärker werden, im Bergland sind dann gar Sturmböen möglich, auch vereinzelte Gewitter seien im Norden nicht auszuschließen.

Am Sonntag erwartet der DWD starke Böen um 55 Kilometer pro Stunde auch in den Niederungen. Im Laufe des Nachmittags soll der Wind abschwächen, nur im Hochschwarzwald hält er laut den Experten weiter an. Auch der zunächst teils stärker bewölkte Himmel klart im Tagesverlauf wohl nach und nach auf und einzelne Schauer lassen nach. Die Temperaturen liegen maximal zwischen 10 Grad in den Bergen und 17 Grad im Breisgau.

In der Nacht zum Montag bleibt es laut DWD überwiegend trocken und klar, erst in der zweiten Nachthälfte sollen sich dichte Wolken ausbreiten. Örtlich ist demnach Nebel möglich, auch zu Frost in Bodennähe kann es gebietsweise kommen. Zum Wochenbeginn bleibt es zunächst bedeckt, vor allem im Süden erwarten die Meteorologen zeitweise wieder Regen. Im Südwesten kann es der Vorhersage zufolge auch gewittern, wenn auch mit geringer Wahrscheinlichkeit. Maximal 12 bis 17 Grad sollen die Temperaturen am Montag erreichen.

Am Dienstag soll dann endlich das bessere Wetter kommen. Viel Sonnenschein erwartet der DWD, wärmer wird es auch. Die Temperaturen können laut der Wetterbehörde auf 20 Grad ansteigen. Auch im Tagesverlauf kann der Regenschirm zu Hause bleiben.