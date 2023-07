Aktuell Land

Nationalspieler Kohlbacher bleibt bei Rhein-Neckar Löwen

Handball-Nationalspieler Jannik Kohlbacher spielt wie erwartet auch in den kommenden Jahren für den DHB-Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen. Der 27 Jahre alte Kreisläufer habe seinen zum Saisonende ausgelaufenen Vertrag um drei Jahre bis Sommer 2026 verlängert, teilte der zweimalige deutsche Meister am Mittwoch mit. Kohlbacher kam 2018 von der HSG Wetzlar zum Mannheimer Bundesligisten und gewann mit ihm 2018 den Supercup sowie in der zurückliegenden Saison den Pokal. Mit der Nationalmannschaft war er 2016 Europameister.