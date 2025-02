Nationalkeeper Baumann trainiert wieder

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nationaltorwart Oliver Baumann von der TSG 1899 Hoffenheim könnte bald sein Comeback geben. Der 34-Jährige trainierte nach seiner Sehnenverletzung im Fuß erstmals wieder auf dem Platz und absolvierte Teile der Mannschaftsübungen, wie sein Bundesliga-Club bestätigte.

Schafft es Baumann in den Kader für die Italien-Partien?

Über eine Rückkehr in den Kader der Kraichgauer wollte sich die TSG nicht äußern. »Bei Oli entwickelt es sich in eine gute Richtung. Er ist seiner Zeit voraus. Mit einer Prognose tue ich mich aber noch schwer«, sagte Trainer Christian Ilzer zuletzt. Baumann hatte sich Ende Januar verletzt.

Hoffenheim bestreitet vor den beiden Nations-League-Spielen der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien am 20. und 23. März noch drei Liga-Spiele. Baumanns Einsatz bereits an diesem Samstag in der Partie beim VfL Bochum gilt als unwahrscheinlich, zuletzt wurde er von Luca Philipp vertreten.

In der DFB-Auswahl liefert sich Baumann mit Alexander Nübel vom VfB Stuttgart einen Kampf um den Platz zwischen den Pfosten. Stammtorwart Marc-André ter Stegen fällt wegen seiner Knieverletzung langfristig aus.