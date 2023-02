Aktuell Land

Narrensprung lockt Tausende nach Rottweil

Bei Sonnenschein und milden Temperaturen sind Besucher und Narren am Rosenmontag in die Hochphase der Fastnacht gestartet. In Rottweil strömten pünktlich um 8 Uhr Reiter und Musikkapellen vor der Narrenschar durch das Schwarze Tor der Stadt. Der Narrensprung in Rottweil gilt als einer der Höhepunkte der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Die Stadt hatte 15.000 Besucher zu dem Spektakel erwartet. Laut Polizei verlief der Tag bisher friedlich.