Narren feiern Rosenmontag bei Sonnenschein

Tausende Narren haben bei strahlend blauem Himmel den Fastnachtsmontag mit bunten Umzügen und Partys gefeiert. Ein Höhepunkt der schwäbisch-alemannischen Fastnacht war etwa der Narrensprung in Rottweil. Dort strömten laut einem dpa-Reporter pünktlich um 8.00 Uhr Reiter und Musikkapellen durch das Schwarze Tor der Stadt. Tausende Zuschauer hatten sich versammelt.

Belastet wurde die Fastnacht von dem tödlichen Vorfall in der Mannheimer Innenstadt: Ein Auto raste in einer Menschenmenge, laut Sicherheitskreisen kamen zwei Menschen ums Leben. Zudem war zunächst von fünf bis zehn Verletzten die Rede.

In Rottweil waren etwa 4.000 Hästräger unterwegs. Bekannt sind die Narren dort für die wilden Sprünge, die sie mit ihren Stangen vollführen. Der Polizei zufolge gab es keine besonderen Vorfälle bei der Traditionsveranstaltung. Die Sicherheitskonzepte für die Fastnachtsveranstaltungen in der Region seien ausreichend, wie ein Sprecher des Konstanzer Polizeipräsidiums mit Blick auf die Ereignisse in Mannheim deutlich machte.

Schwarzwaldstadt feiert besonders

Nass ging es im rund 20 Kilometer entfernten Schramberg (Kreis Rottweil) zu. In geschmückten Holzzubern fuhren Dutzende Narren-Teams das Flüsschen Schiltach hinab. Tausende Zuschauer feuerten die Teilnehmer der traditionellen »Da-Bach-na-Fahrt« in der Schwarzwaldstadt an. Bei der Veranstaltung galt es eigens in den Fluss gebaute Rutschen zu überwinden. Die Narren sollten dabei möglichst trocken bleiben – sonst drohten ihnen Schmach und der sogenannte Patschnass-Orden.

Für den Fastnachtsmontag gibt es verschiedene Bezeichnungen. Der Rosenmontag kommt aus dem Rheinischen. Der Anlass ist aber derselbe. In der schwäbisch-alemannischen Fastnacht spricht man demnach vom Fastnachtsmontag. Auch Fasnetsmontag oder Fasnetmendig sind etwa gebräuchlich.

Fastnacht überwiegend traditionell geprägt

Die Fastnacht im Südwesten ist vorwiegend traditionell geprägt. Die Narren verkörpern meist Figuren aus der Dorf- und Stadtgeschichte sowie Fabelwesen und Tiere. Zum Häs - wie das Narrenkostüm auch genannt wird - tragen sie oft kunstvoll geschnitzte Masken. An einigen Orten sind aber auch Einflüsse des rheinischen Karnevals spürbar - mit Figuren wie Prinz und Prinzessin oder Tanzgarde.

Am Aschermittwoch endet das ganze Spektakel dann wieder - und das Häs verschwindet bis zum nächsten Jahr im Kleiderschrank.