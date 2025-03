Nagel in Wand verursacht nach über einem Jahrzehnt Gasleck

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil er einen Nagel nach über einem Jahrzehnt aus der Wand zog, hat ein Mann in einem Einfamilienhaus in Sigmaringen ein Gasleck freigelegt und für einen größeren Einsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, nahm der Eigentümer am Freitagnachmittag Gasgeruch sowie ein Zischen wahr. Die Gaszufuhr wurde abgestellt und das Gebäude gelüftet. Gemeinsam mit den Stadtwerken nahm die Feuerwehr unter Aufsicht die Leitung wieder in Betrieb.

Erst jetzt erkannten die Einsatzkräfte, woher der Gasgeruch kam: Ursache war ein kleines Leck in der Wand. Der Hausbesitzer hat den Angaben nach vor rund 15 bis 20 Jahren einen Nagel in die Wand geschlagen, um dort ein Bild aufzuhängen. Da das Haus für eine Veräußerung geräumt und hergerichtet wurde, habe er den Nagel nun herausgezogen und somit das Leck geöffnet. Bereits beim Einschlagen hat er demnach die Gasleitung getroffen. Da der Nagel das Loch jedoch verschlossen hatte, trat erst über ein Jahrzehnt später Gas aus.