Nackt und betrunken: Mann verirrt sich in fremdes Haus

Ein Betrunkener hat sich in der Adresse geirrt und es sich nackt im Haus und Vorgarten eines Fremden in Biberach an der Riß (Kreis Biberach) gemütlich gemacht. Die vom Bewohner alarmierte Polizeistreife traf auf einen völlig entblößten 34-Jährigen, der sich keiner Schuld bewusst war, wie die Beamten mitteilten.

Er gab an, ein Apartment gemietet zu haben. Tatsächlich hatte er sich nicht nur in der Straße, sondern auch im Ort geirrt. Wie er in das Haus gelangte, ist unklar. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Ein Bekannter holte den 34-Jährigen ab und er schlief seinen Rausch aus - diesmal im richtigen Apartment.