Nachwuchs bei Waldrappe am Bodensee erwartet

Die Waldrappe am Bodensee erwarten Nachwuchs. In Überlingen seien die ersten Eier da, teilte Anne-Gabriela Schmalstieg vom sogenannten Waldrapp-Team mit. Der erwartete Nachwuchs sei anhand von Aktivitätsmustern der Paare zu erkennen gewesen. Es seien drei Brutpaare am See. Wie viele Küken nach ein paar Wochen schlüpfen werden, sei noch nicht klar. Zuvor hatte der »Südkurier« darüber berichtet.

Einer der seltensten Vögel der Welt

Der Waldrapp (Geronticus eremita) ist Naturschutzverbänden zufolge einer der seltensten Vögel der Welt. Die Art brütet gerne in der Nähe von Gewässern an Felsklippen und Steilküsten. Die gänsegroßen Zugvögel lebten einst verbreitet im Alpen- und Mittelmeerraum. Dann wurden ihnen Vogeljäger zum Verhängnis.

Die Waldrappe am Bodensee gehören zu einer von mehreren Kolonien, die zu einem Auswilderungsprojekt im Alpenraum zählen. Das Waldrapp-Team leitet die Auswilderung.

Nur wenige Weibchen am Bodensee

Elf der dunklen Zugvögel mit den markanten schopfartigen Federn am Kopf und sichelförmigen Schnäbeln seien aktuell wieder am Bodensee, so Schmalstieg weiter. Es seien vor allem Männchen, nur drei Weibchen seien zurückgekehrt aus dem Winterquartier. Die Expertin rechnet mit drei bis vier Küken pro Nest. Der Nachwuchs wird für Ende Mai und Anfang Juni erwartet.