Nachfrage und Zukauf bringen Groz-Beckert Umsatzplus

Dank guter Nachfrage und eines Zukaufs hat der Nadelhersteller Groz-Beckert das vergangene Jahr mit einem Umsatzzuwachs von zehn Prozent abgeschlossen. Nach vorläufigen Zahlen sei im Jahr 2022 ein Plus von 814 Millionen Euro erwirtschaftet worden, teilte der Textilzulieferer mit Sitz in Albstadt (Zollernalbkreis) am Freitag mit. Das entspricht einer Steigerung von 72 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr (742 Millionen Euro).