Nach Verletzungsschock: Saison-Aus für Göppingens Hallbäck

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen muss für den Rest der Saison auf Spielmacher Ludvig Hallbäck verzichten. Der Schwede wird wegen seiner im Auswärtsspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf (36:30) erlittenen Ellenbogenverletzung am Montag operiert, wie der Club mitteilte. Wie lange der 24-Jährige über die Spielzeit hinaus ausfällt, ist noch unklar.

Hallbäck war in der Partie am Sonntag nach einem Sprungwurf unglücklich auf dem ausgestreckten Arm gelandet. Er trat die Heimreise mit einem Gips an und wurde einen Tag später in Markgröningen noch weiter untersucht. Die Verletzung sei bei aller Freude über den Sieg »ein Schock« gewesen, sagte Göppingens Trainer Ben Matschke. Man wolle den Ausfall von Hallbäck, dem »Kopf der Mannschaft«, nun als Gruppe kompensieren.