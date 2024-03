Aktuell Land

Nach Unfall mit Hund flieht Autofahrer vor Polizei

Ein 25-Jähriger soll mit seinem Auto einen Hund in Friedrichshafen (Bodenseekreis) angefahren haben und vor der Polizei geflüchtet sein. Ein Streifenwagen, der auf dem Weg zu einem anderen Einsatz war, habe den Unfall zufällig gesehen, teilte die Polizei am Freitag mit. Als der Fahrer das heranfahrende Polizeiauto am Donnerstagabend gesehen habe, soll er davongerast sein. Bei seiner Flucht sei es beinahe zum Unfall mit dem Streifenwagen der Polizisten gekommen.