Nach Unfall mit drei Lastwagen - A6 wieder frei

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Lastwagen auf der Autobahn 6 bei Waldenburg östlich von Heilbronn ist ein Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann sei im Fahrerhaus eingeklemmt und von Rettungskräften herausgeschnitten worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die A6 in Fahrtrichtung Nürnberg war für über fünf Stunden voll gesperrt. Seit Mittwochabend ist die Strecke wieder frei.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge erkannte ein Lastwagenfahrer den sich bildenden Rückstau im Hohenlohekreis zu spät und fuhr auf einen vorausfahrenden Sattelzug, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren Lastwagen geschoben wurde. Das Fahrerhaus des auffahrenden Lkws wurde stark deformiert, sodass der Fahrer eingeklemmt wurde. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten schätzten den entstandenen Schaden auf rund 120.000 Euro.