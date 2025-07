Nach Temperatursturz bleiben Regenwolken über dem Land

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Temperaturen sind zum Start in die Woche bereits stark gesunken - und es geht sogar noch ein paar Grad weiter runter: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Dienstag den kühlsten Tag der Woche mit Höchstwerten von nur knapp 13 Grad im Bergland und 17 Grad in Oberschwaben sowie 19 Grad an Rhein, Neckar und Tauber. Auch die Regenwolken sollen bleiben, kurze Gewitter seien ebenfalls möglich, teilten die Meteorologen mit.

Bereits zum Wochenbeginn waren Schauer über den Südwesten gezogen - nach vielen Tagen hochsommerlicher Hitze ein ungewohntes Bild. Die Temperaturen sollten nur noch Werte zwischen 18 und 22 Grad erreichen.

Es geht wieder aufwärts

Am Mittwoch regnet es laut Vorhersage noch mancherorts. Dann verlässt die Sonne ihr Versteck und zeigt sich immer mehr. Mit 18 Grad entlang der Alb und 24 Grad am Oberrhein geht es mit den Temperaturen aufwärts. Auch am Donnerstag soll es viel Sonne geben, im Osten zeitweise mehr Quellwolken. Die Höchstwerte liegen dann dem DWD zufolge schon wieder zwischen 21 und 26 Grad.

Temperatursturz

Eine Wetterachterbahn - denn der vergangene Mittwoch hatte es noch zum bisher heißesten Tag in diesem Jahr im Südwesten gebracht: Nach Angaben des DWD wurden in Waghäusel-Kirrlach (Kreis Karlsruhe) 38,7 Grad Celsius gemessen.