Nach tödlichem Unfall: Keine Lebensgefahr bei den Verletzten

Nach dem tödlichen Unfall mit einem Familienauto bei Freiburg sind vier Verletzte weiterhin in stationärer Behandlung. Wie ein Polizeisprecher sagte, hat sich der Gesundheitszustand der vier Schwerverletzten nicht verschlechtert. Demnach besteht keine Lebensgefahr. Drei Menschen waren gestorben.

Zum Unfallhergang und der Ursache konnte der Sprecher bisher nichts sagen. Die Ermittler werten demnach noch die Spuren aus. Zudem müssen die Beteiligten noch befragt werden, was wegen ihrer medizinischen Behandlung bisher nicht möglich war.

Zeugen eilen nach dem Unfall zu Hilfe

Am späten Samstagabend fuhr die siebenköpfige Familie mit ihrem Auto parallel zu einer Bundesstraße auf einem Parkplatz, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft hieß. Mit einer mutmaßlich hohen Geschwindigkeit prallte das Auto auf einen dort geparkten Lastwagen. Anschließend geriet der Wagen in Brand.

Zeugen retteten alle sieben Menschen aus dem brennenden Fahrzeug. Ein sechsjähriges Mädchen und ein 27-Jähriger starben noch am Unfallort. Eine 13-Jährige starb wenig später in einem Krankenhaus. Der 46-jährige Fahrer, eine 34-Jährige sowie zwei drei und sieben Jahre alten Jungen erlitten schwere Verletzungen.

Vater und Mutter waren mit ihren Kindern unterwegs

Der 46-Jährige und die 34-Jährige seien die Eltern der minderjährigen Kinder, sagte der Polizeisprecher. Der 27-Jährige war demnach auch mit ihnen verwandt, wie genau sagte er nicht.