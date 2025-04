Nach Streit - zwei Menschen mutmaßlich durch Messer verletzt

Der Täter befindet sich in Polizeigewahrsam. (Symbolbild)

Zwei Menschen sind vor einer Gaststätte in Weingarten (Kreis Ravensburg) mutmaßlich durch ein Messer verletzt worden. Der 33-jährige mutmaßliche Täter habe eine Frau und einen Mann vor einer Gaststätte abgefangen und diese nach ersten Erkenntnissen daraufhin mit einem Messer verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen.

Zuvor habe es bereits einen Streit in der Gaststätte gegeben. Beide Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Der mutmaßliche Täter sei in Polizeigewahrsam. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.