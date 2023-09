Aktuell Land

Nach spätsommerlichem Wochenende wird es herbstlich

Der Altweibersommer kommt am Wochenende noch einmal zurück, dann aber wird es herbstlich. »Landesweit sieht es nach einem richtig schönen Spätsommerwochenende mit Höchsttemperaturen bis zu 30 Grad am Rhein aus«, sagte am Donnerstag Meteorologe Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst. Auch in den anderen Landesteilen seien Temperaturen deutlich über 20 Grad zu erwarten, bei viel Sonne und wenigen Wolken.