Nach Sekundenschlaf: Autofahrer erfasst Motorradfahrer

Ein Autofahrer ist auf der Bundesstraße 29 bei Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis am Steuer eingeschlafen und hat einen schweren Unfall verursacht. Der 65-Jährige stieß Polizeiangaben zufolge am Nachmittag mit einem 24-jährigen Motorradfahrer zusammen, der durch den Aufprall schwer verletzt wurde.

Demnach kam der Autofahrer nach einem Sekundenschlaf von seiner Spur ab, geriet in die Gegenfahrbahn und prallte gegen das Krad, das in einer Haltebucht stand. Der junge Mann wurde von seiner Maschine geschleudert und landete schwer verletzt in einem Grünstreifen. Es entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro.