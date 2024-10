Aktuell Land

Nach SEK-Einsatz: Polizei findet nur Spielzeugwaffe

Ausnahmezustand in Mühlingen: Wegen eines vermeintlich bewaffneten Mannes rückt eine Spezialeinheit der Polizei an. In seinem Haus findet sich aber nur eine täuschend echt wirkende Spielzeugwaffe.