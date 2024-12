Nach Schuss auf Zwölfjährigen - Tatort erneut untersucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Schuss auf einen Zwölfjährigen in Dietingen (Kreis Rottweil) haben Ermittler erneut den Tatort untersucht. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, sei das Gebäude am Morgen beschlagnahmt worden, um eine 3D-Tatortvermessung durchzuführen. Ziel sei es, weitere Erkenntnisse zu den genauen Umständen des Vorfalls zu gewinnen, hieß es weiter. Weitere Details nannten die Ermittler nicht.

Mitte Dezember war ein zwölf Jahre alter Junge in einem Wohnhaus im Ortsteil Irslingen von einem Schuss schwer am Kopf verletzt worden. Er wurde mit massiven Kopfverletzungen in eine Klinik nach Stuttgart geflogen.

Verfahren gegen die Eltern

Ein Jugendlicher kam zwei Tage nach der Tat wegen des Verdachts der versuchten Tötung in Untersuchungshaft. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen die Eltern des Verhafteten wurde am Dienstag ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihnen werden waffenrechtliche Verstöße und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.