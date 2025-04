Nach Roter Karte: Innenraumverbot für Hoffenheimer Teamarzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mannschaftsarzt Ralph Kern von der TSG 1899 Hoffenheim ist nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Borussia Dortmund (2:3) mit einem Innenraumverbot für die kommende Partie belegt worden. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt. Beim Bundesliga-Auswärtsspiel der TSG bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) darf sich Kern weder im Innenraum noch in den Umkleiden oder im Spielertunnel aufhalten. Das Verbot beginnt 30 Minuten vor Anpfiff und endet 30 Minuten nach Abpfiff.

Schiedsrichter Benjamin Brand hatte Kern in der Nachspielzeit am Samstag wegen unsportlichen Verhaltens die Rote Karte gezeigt. Der Aufregung an der Hoffenheimer Bank war die spielentscheidende und seitdem vieldiskutierte Szene mit BVB-Joker Carney Chukwuemeka und TSG-Torhüter Oliver Baumann vorausgegangen. Der Dortmunder hatte den Hoffenheimer mit dem Knie am Kopf getroffen - und Waldemar Anton das Siegtor für die Borussia erzielt.