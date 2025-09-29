Nach Palmer-Experiment: Wie mit der AfD umgehen?

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Wie umgehen mit der AfD? Nach dem kürzlich in Tübingen stattgefundenen Streitgespräch zwischen dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) und dem AfD-Landeschef Markus Frohnmaier ist diese Frage aktueller denn je. Palmer hatte sich nach der von Protesten begleiteten Veranstaltung selbstkritisch gezeigt. Auch die Reaktionen auf das Palmer-Experiment waren gemischt: Die einen lobten den Versuch, die Rechtspopulisten in eine inhaltliche Diskussion zu zwingen, die anderen kritisierten das Format.

Was man bei dem Streitgespräch hätte besser machen können und wie man mit der AfD generell umgehen sollte, darüber hat der GEA mit dem Kommunikationswissenschaftler der Uni Hohenheim Professor Frank Brettschneider gesprochen.

Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider ist überzeugt: Das Streitgespräch zwischen OB Palmer und dem AfD-Vorsitzenden Frohnmaier hätte ohne Publikum besser funktioniert. Foto: Marijan Murat/dpa Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider ist überzeugt: Das Streitgespräch zwischen OB Palmer und dem AfD-Vorsitzenden Frohnmaier hätte ohne Publikum besser funktioniert. Foto: Marijan Murat/dpa

GEA: Herr Professor Brettschneider, wie geht man am besten mit der AfD um, wie könnte man die Rechtspopulisten vielleicht sogar entzaubern?

Frank Brettschneider: Vorab: Erstens gibt es da kein einfaches Rezept. Und zweitens sind Rechtspopulisten kein deutsches Phänomen. Es gibt sie auch in anderen Ländern Europas und in den USA. Sie haben eines gemeinsam: Sie zeichnen den aktuellen Zustand der Gesellschaft sehr düster und die Zukunft noch düsterer. Schuld seien die politischen Eliten, die Massenmedien, die EU, die Globalisierung. Die müsse man bekämpfen, dann werde alles besser. Hier ist ein Ansatzpunkt: Ja, es gibt Missstände in der Gesellschaft. Aber die lassen sich beheben. Wenn alle anpacken. Wenn die Gesellschaft zusammenhält und die Ärmel hochkrempelt. Wenn politische Akteure – vor allem auf der Bundesebene – Kommunen entlasten und nicht behindern. Dazu gehört auch Entbürokratisierung. Und dazu gehört das Setzen politischer Prioritäten. Die beste Versicherung gegen einfache populistische Erzählungen ist ein funktionierender Staat, der seine Bürger in Entscheidungsvorbereitungen einbezieht. Das entzieht Populisten den Boden.

Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat vor Kurzem Selbstkritik am Umgang mit der AfD geübt. Die demokratischen Parteien hätten zu spät angefangen, die Partei inhaltlich zu stellen und auf die negativen Folgen ihrer Ideen für Wirtschaft, Wohlstand und Arbeitsplätze hinzuweisen. Wie könnte man sie denn inhaltlich stellen?

Brettschneider: Es kommt sehr auf die jeweilige Wählergruppe an. Einige Menschen wählen die AfD, weil sie das gleiche Weltbild haben wie die Partei. Da lässt sich die AfD nicht »entzaubern«. Andere wählen die AfD, weil sie den Zustand Deutschlands sehr negativ bewerten und die Zukunft noch düsterer sehen. Hier ist die Weltuntergangsstimmung zu hinterfragen. In vielen Lebensbereichen stehen wir heute nämlich wesentlich besser da als vor 20 oder 30 Jahren. Über diese Erfolge müsste mehr kommuniziert werden. Und eine dritte Gruppe wählt die AfD, weil sie glauben, dass sie davon profitieren. Hier ist deutlich zu machen, was die Positionen der AfD tatsächlich konkret bedeuten – für den Wohlstand in Deutschland, den sozialen Frieden, die Freiheit und für Europa. Dafür genügt ein Blick in die Programme.

Bei der Podiumsdiskussion von OB Boris Palmer mit Markus Frohnmaier von der AfD in Tübingen hat Palmer versucht, die AfD »inhaltlich zu stellen«, wie er im Vorfeld sagte. Sie, Herr Brettschneider, meinten nach dem Streitgespräch, das Format sei ungeeignet oder missglückt. Welche Formate wären Ihrer Meinung nach denn am ehesten geeignet, um mit der AfD zu diskutieren, was hätte man in Tübingen anders machen sollen?

Brettschneider: Zunächst einmal war es den Versuch von Herrn Palmer wert. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD ist notwendig. Das Format war meines Erachtens aber aus mehreren Gründen missglückt: Erstens wegen der Publikumsfragen. Das waren keine Fragen, sondern vorbereitete Statements. Die haben den Gesprächsfluss unterbrochen. Sie waren verzichtbar. Zweitens wegen der Störungen aus dem Publikum. Die haben vom Inhalt abgelenkt. Ohne Publikum wäre das besser gewesen. Und drittens hat Herr Frohnmaier selten auf die Fragen von Herrn Palmer reagiert. Hier wäre eine andere Moderation sinnvoll gewesen.

Sollte man bei einer Diskussion oder einem Live-Interview mit AfD-Politikern denn immer auch einen Faktencheck im Hintergrund laufen lassen?

Brettschneider: Ein Faktencheck ist generell sinnvoll, aber nicht ganz einfach. Vor allem aber wäre eine Gesprächssituation zu schaffen. Am besten in einem Studio mit den beiden Diskutanten und einer professionellen Moderation. Dazu dann Film-Ausschnitte aus Parteitagsreden, damit AfD-Politiker nicht im Gespräch bestreiten können, was sie gesagt haben. Oft tun sie das nämlich – oder sie haben eine Aussage angeblich ganz anders gemeint. Das konnten wir bei dem Begriff »Remigration« im Palmer-Frohnmaier-Gespräch gut beobachten. In öffentlichen Diskussionen geben sich AfD-Politiker oft viel »geschmeidiger« und weniger extrem als auf Parteitagen oder vor eigenem Publikum.

Was genau war bei der Palmer-Frohnmaier-Diskussion beim Begriff »Remigration« passiert?

Brettschneider: Herr Palmer fragte Herrn Frohnmaier, was er unter »Remigration« zu verstehen habe. Durch den Wortwechsel ließ sich Herr Frohnmaier darauf festlegen, dass »Remigration« aus Sicht der AfD nur meine, dass ausreisepflichtige Migranten auch tatsächlich ausreisen müssten. Dazu erwiderte Herr Palmer, dass dies ja die Rechtslage sei - und dass der umstrittene Begriff »Remigration« dafür nicht nötig sei. Wenn man sich die Verwendung des Begriffs »Remigration« im rechten politischen Spektrum aber anschaut, dann geht der Inhalt weit darüber hinaus, nur »ausreisepflichtige Migranten« zu meinen. Nicht zuletzt deshalb wurde »Remigration« 2023 zum »Unwort des Jahres« gewählt.

Auch Medienmacher in vielen Redaktionen fragen sich immer wieder, wie man mit einer Partei umgehen soll, die das Verfassungsgericht im Mai als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hat (aktuell ist diese Hochstufung aber wegen eines Gerichtsverfahrens ausgesetzt). Was raten Sie Journalisten bei der Berichterstattung zur AfD?

Brettschneider: Journalismus hat ja zuallererst die Funktion, zu berichten, was sich zuträgt. Und er hat die Funktion, das Geschehen einzuordnen. Ebenso das Beantworten von Fragen: Was will die Partei? Warum will sie das? Sind die Behauptungen zutreffend? Sind sie logisch? Wozu würde es führen, wenn deren Programm verwirklicht würde? Das alles sind relevante Fragen. Nicht nur im Hinblick auf die AfD, sondern in der politischen Berichterstattung generell. Die sollte sich aber nicht überwiegend auf die AfD konzentrieren. Saubere Recherche, gründliche Analyse, relevante Berichterstattung – dann können sich die Menschen eine fundierte eigene Meinung bilden.

Journalismus, Berichterstattung und die AfD »Man muss nicht über jedes Stöckchen springen, das einem die AfD hinhält«, ist der Freiburger Politikwissenschaftler Michael Wehner überzeugt und meint damit die Berichterstattung über die AfD. Häufige Berichterstattung könne zur Normalisierung von Tabus und zur Verschiebung der Grenzen des Sagbaren beitragen, so Wehner, der für die Landeszentrale für politische Bildung arbeitet. »Diese Partei lebt ja ganz besonders von der Skandalisierung und den Tabubrüchen. Insofern ist Ignorieren als darüber zu berichten manchmal durchaus die bessere Strategie.« Andererseits sei es aber die Aufgabe der Medien zu berichten, über Missstände aufzuklären und relevante Informationen mit Neuigkeitswert öffentlich zu machen, stellt der Wissenschaftler klar. Journalisten rät Wehner zu sachlicher Kompetenz, kritisch-konstruktiver Gesprächsbereitschaft, Faktenkenntnis und Misstrauen gegenüber Gesagtem sowie der klaren Haltung, Grenzüberschreitungen oder Demokratiefeindlichkeit eindeutig zurückzuweisen. (kali)

Welchen Rat würden Sie den demokratischen Parteien im Umgang mit der AfD geben?

Brettschneider: Ich würde nicht zu sehr auf die AfD starren, sondern mich auf eigene gute Politik und Lösungen für gesellschaftliche Aufgaben konzentrieren. Dazu sollte ein lösungsorientiertes Verhalten gehören – und nicht so viel parteitaktisches Geplänkel, wie wir es oft in Berlin beobachten müssen. Dazu gehört auch, deutlich zu machen, warum die eigenen Vorschläge sachlich besser sind als die der AfD. Das ist wie im Sport: Man sollte sich nicht die Taktik der gegnerischen Mannschaft aufzwingen lassen, sondern seine eigenen Stärken ausspielen. (GEA)