Nach Notlandung in Mannheim: Ermittlungen laufen

Nach der Notlandung eines Leichtflugzeugs südlich der Mannheimer Innenstadt mit drei Verletzten laufen die Ermittlungen. Hinweise zur Ursache gebe es noch nicht, erklärte die Polizei. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen sei jetzt zuständig.

Das Flugzeug war laut Polizei am Freitagnachmittag mitten auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Der 23-jährige Pilot wurde schwer verletzt. Die beiden weiteren Insassen, ein 37-jähriger Mann und die 23-jährige Lebensgefährtin des Piloten, trugen leichte Verletzungen davon. Sie konnten das Flugzeug verlassen und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Schaden an dem einmotorigen Leichtflugzeug wird auf 400.000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Maschine wurde sichergestellt.

Mitten auf mehrspuriger Straße

Der Unfallort liegt in der vielbefahrenen Neckarauer Straße in der Nähe des Mannheimer Hauptbahnhofs. Bis in die Abendstunden waren dort Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdiensts und der Polizei im Einsatz.

Wegen der Notlandung war die Straße zeitweise in beide Richtungen gesperrt gewesen. Straßenbahnen mussten in Schrittgeschwindigkeit an der Unfallstelle vorbeifahren.