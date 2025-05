Nach monatelangen Ermittlungen: Kiloweise Drogen gefunden

Das Paar, das mit Drogen gehandelt haben soll, sitzt in U-Haft. (Symbolbild)

Die Kriminalpolizei hat bei Durchsuchungen in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) mehrere Kilogramm Drogen gefunden. Die Ermittler stellten in der Wohnung zweier Hauptverdächtiger rund 3,3 Kilo Amphetamin, 750 Gramm Kokain und 500 Gramm Heroin sicher, wie die Beamten mitteilten. Der 43-Jährige und seine 37-jährige Lebensgefährtin wurden festgenommen. Sie sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Seit mehreren Monaten laufen Ermittlungen gegen den Mann sowie seine Partnerin, auch ein 53-jähriger Nachbar geriet ins Visier der Ermittler. Der 43-Jährige soll in größerem Umfang Handel mit Betäubungsmittel betrieben haben