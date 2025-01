Nach Migrationsabstimmung protestieren Tausende in Freiburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Tausende Menschen haben in Freiburg gegen die Migrationspolitik der Union demonstriert. Die Polizei ging in einer ersten Schätzung von bis zu 11.000 Demonstrantinnen und Demonstranten aus, wie ein Sprecher sagte. Unter dem Motto »Brandmauer verteidigen« versammelten sie sich am Platz der Alten Synagoge in der Altstadt. Die Demonstration sei friedlich, so der Polizeisprecher weiter.

Auch in Berlin und anderen Städten in Deutschland gingen Tausende Menschen auf die Straße. Der Unmut der Demonstranten richtete sich vor allem gegen die Abstimmung am Mittwoch im Bundestag, bei der die Union mit der AfD und der FDP ihren Fünf-Punkte-Plan für eine schärfere Migrationspolitik durchgebracht hatte. Erstmals beschaffte die AfD dabei im Plenum eine Mehrheit.

Am Freitag stimmt das Parlament über einen Gesetzentwurf der Union ab. Er enthält Regelungen zur Eindämmung der Migration.