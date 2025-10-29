Nach Messerangriff in Sachsenheim: 25-Jähriger in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem mutmaßlichen Messerangriff auf einen Mitbewohner sitzt ein 25 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Er soll in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) mehrfach auf einen 43-jährigen Mann eingestochen haben, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die beiden Männer, die in einer gemeinsam genutzten Unterkunft die Nacht genächtigt hätten, zuletzt mehrfach gestritten. Zu Beginn der vergangenen Woche soll der Ältere den 25-Jährigen gebeten haben, die Unterkunft zu verlassen. Gemeinsam seien sie in Richtung einer Bushaltestelle gegangen. Dann habe der Jüngere plötzlich ein Messer gezogen und auf den Oberkörper seines Mitbewohners eingestochen.

Tatverdächtiger stellte sich selbst

Das Opfer habe versucht, über eine Treppe zu entkommen, wo der Tatverdächtige ihm in den Oberschenkel gestochen habe. Nachdem sich der Verletzte zur Wehr gesetzt und den Angreifer getreten habe, sei dieser gestürzt und geflüchtet. Er floh und konnte zunächst entkommen.

Am nächsten Tag meldete er sich im Polizeirevier in Pforzheim. Ein Richter erließ Haftbefehl, nun sitzt der Mann in einer Justizvollzugsanstalt.