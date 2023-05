Aktuell Land

Nach Meistertitel: Sextett verlässt Volleyballerinnen

Sechs Spielerinnen werden den Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart in diesem Sommer verlassen. Das gab der alte und neue deutsche Meister am Montag bekannt. Simone Lee, Marie Schölzel, Laura Künzler, Hannah Kohn, Luisa Keller und Barbara Wezorke werden demnach in der kommenden Saison nicht mehr für die Schwäbinnen auf das Feld gehen. Auch Assistenzcoach Faruk Feray, der den krebskranken Cheftrainer Tore Aleksandersen zuletzt an der Seitenlinie vertreten hatte, verlässt den Club.