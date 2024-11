Nach Leichenfund am Neckar Tatverdächtiger verhaftet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehr als zwei Wochen nach dem Fund einer erstochenen Frau im Neckar bei Fellbach melden die Ermittler einen Erfolg: Ein früherer Bekannter oder Partner der Frau steht in Verdacht, die 26-Jährige getötet zu haben, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilten. Der zwei Jahre jüngere Mann sei bereits am vergangenen Freitag festgenommen worden und sitze in Untersuchungshaft. Zwischen der Frau aus dem Großraum Stuttgart und ihm habe es vor der Tat eine persönliche Vorbeziehung gegeben, hieß es. Beide haben die ruandische Staatsangehörigkeit.

Ein Spaziergänger hatte die tote Frau am 8. November am Neckar entdeckt. Sie soll bereits Tage zuvor umgebracht worden sein. Schnell war die Soko Fluss von einem Gewaltverbrechen ausgegangen. Erneute Suchmaßnahmen am Fundort im Fellbacher Stadtteil Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) und unter anderem mit Polizeitauchern der Wasserschutzpolizei Bruchsal hatten aber nicht zu einem Ermittlungserfolg geführt.