Aktuell Fahndungserfolg

Nach lebensgefährlicher Prügelattacke auf Polizisten in Ulm: Drei Männer in U-Haft

Nach der brutalen Prügelattacke auf einen Polizisten in Ulm hat die Polizei am Mittwoch drei Männer festgenommen. Gegen sie sei Haftbefehl wegen versuchten heimtückischen Mordes erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft. Ein 13-jähriger vierter Tatverdächtiger ist nicht strafmündig und wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben.