Nach islamistischen Schmierereien: Polizei zeigt Präsenz

Nach islamistischen Schmierereien an einem Gymnasium in Ludwigsburg sieht die Polizei keine Gefahr, zeigt aber dennoch Präsenz. Zudem bitten die Beamten darum, sich nicht an Gerüchten zu beteiligen. Am Wochenende waren diverse arabische und englische Schriftzüge auf der Fassade der Schule hinterlassen worden, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Die Schriftzüge hätten Sympathie für eine islamistische Terrororganisation ausgedrückt. Zudem war das Datum »05.12.« in arabischen Schriftzeichen zu lesen. Speziell geschulte Polizisten hätten eine Bewertung durchgeführt und keine konkrete Gefahr gesehen. Dennoch werde man am Freitag Präsenz am betroffenen Mörike-Gymnasium und weiteren Schulen zeigen, die sich auf dem gleichen Campus befinden. Wie diese Präsenz genau aussieht, wollte die Sprecherin mit Verweis auf taktische Gründe nicht nennen.