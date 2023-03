Aktuell Land

Nach illegalem Import: Krokodil-Fossil an Marokko übergeben

Nachdem es auf illegale Weise nach Baden-Württemberg gelangt war, ist das Fossil eines Krokodilschädels wieder auf dem Weg in sein Herkunftsland Marokko. Vertreter des Auswärtigen Amtes in Berlin übergaben das Fossil bereits am Montag an die marokkanische Botschaft, wie das Zollfahndungsamt Stuttgart am Donnerstag mitteilte.