Nach Feuer in Wohnhaus schließt Polizei Brandstiftung aus

Bei der Suche nach der Ursache für einen Wohnhausbrand in Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) mit einer Toten schließt die Polizei nach eigenen Angaben Brandstiftung vorerst aus. Das Feuer brach wohl in der Küche im Erdgeschoss aus und breitete sich über das Treppenhaus ins Obergeschoss aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wie es zum Brand in der Küche kam, war aber noch unklar.