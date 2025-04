Nach Drogenrausch? 19-Jährige tot im Gebüsch gefunden

Die Polizei fand die junge Frau in einem Gebüsch.

Polizeibeamte haben die Leiche einer 19-jährigen Frau in einem Gebüsch an einem Weinberg in Stuttgart entdeckt. Den Hinweis erhielten die Beamten von einem 19-Jährigen im knapp 600 Kilometer entfernten Aurich nahe der Nordsee, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Hinter ihrem Tod könnten ein Drogenrausch und unterlassene Hilfeleistung stehen.

Die beiden 19-Jährigen sollen den Angaben nach am Freitagabend mit einem befreundeten Pärchen im Alter von 24 Jahren bislang unbekannte Substanzen konsumiert haben. Um was es sich handelte, werde nun ermittelt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Nachdem sich der Gesundheitszustand der 19-Jährigen immer weiter verschlechtert habe, sollen ihre drei Begleitungen es unterlassen haben, die Rettungskräfte zu verständigen, wie die Polizei mitteilte. Zwei Tage später erst wurde die Leiche gefunden.

Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände, die zum Tod der 19-Jährigen führten. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Obduktion des Leichnams. Der 19-Jährige und das Pärchen seien vorläufig festgenommen und befragt worden, aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß, sagte eine Polizeisprecherin.