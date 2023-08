Aktuell Land

Nach dem Dauerregen: DWD erwartet sonniges Wochenende

Endlich wieder Sonne: Nach dem Dauerregen soll es am Wochenende wieder warm und sonnig werden. Waren noch am Mittwoch einzelne Schauer vorhergesagt, erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Donnerstag meist trockenes Wetter. Bei starker Bewölkung werden Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad erwartet. Am Freitag kann es im Norden noch vereinzelt regnen, weiter südlich wird das Wetter freundlich und sonniger. Die Höchstwerte liegen dabei bei 25 Grad.