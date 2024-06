Nach Corona-Infektion: Mihambo sagt für Meisterschaften ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

Olympiasiegerin Malaika Mihambo muss auf die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften verzichten. Sieben Wochen vor ihrem Start bei den Olympischen Spielen in Paris kann die 30-Jährige nach einer Corona-Infektion nicht die Titelverteidigung bei den Wettkämpfen von Freitag bis Sonntag in Braunschweig angehen.

»Malaika hatte sich direkt nach den Europameisterschaften in Rom mit Corona infiziert. Sie hat zwar inzwischen das Training wieder aufgenommen, aber die Titelkämpfe in Braunschweig kommen für einen Start noch zu früh«, sagte Bundestrainer Ulli Knapp laut Verbandsmitteilung vom Mittwoch. Vor Mihambo hatte 2022-er Europameisterin Konstanze Klosterhalfen ihren Start in Braunschweig bereits abgesagt.

Mihambo und Neugebauer als größte Hoffnungen

Die zweimalige Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo ist neben Zehnkämpfer Leo Neugebauer, der in diesem Monat mit einem weiteren deutschen Rekord groß auftrumpfte, die größte Goldhoffnung von Deutschlands Leichtathleten für die Olympischen Spiele in Frankreichs Hauptstadt.

Warnung vor den Sommerspielen

Sportvorstand Jörg Bügner hatte vor einigen Tagen von Corona-Fällen im Team gesprochen, ohne dabei Namen zu nennen. Man müsse schauen, dass die Sportler komplett genesen könnten und darauf achten, dass sich die Infektionen nicht ausdehnen, sagte Bügner. Alle seien mit Blick auf die Sommerspiele sensibilisiert. Man sei bei dieser Thematik sehr umsichtig.

Mihambo hatte vor zwei Wochen bei den Europameisterschaften in Rom mit der Weltjahresbestleistung von 7,22 Metern die Goldmedaille gewonnen. Nach ihrem deutschen Meistertitel von Kassel wäre sie als Titelverteidigerin in Braunschweig gestartet. Vor einem Jahr war die Sportlerin von der LG Kurpfalz schon im Titelkampf-Pech, als sie sich bei den nationalen Meisterschaften verletzte. Danach musste sie auch die für den Deutschen Leichtathletik-Verband medaillenlosen Weltmeisterschaften absagen.

Letzte Chance fürs Olympia-Ticket

Die deutschen Meisterschaften finden von Freitag bis zum Sonntag in Braunschweig statt. Es ist die letzte Chance für die DLV-Athleten, sich für eine Olympia-Nominierung in Stellung zu bringen. Mihambo, die bei den Europameisterschaften 2022 nach einer Corona-Infektion Silber gewann, hat das Ticket bereits sicher. Klosterhalfen muss dagegen wohl auf die Sommerspiele verzichten.

