Nach Brand in Autohaus: 58-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Nach einem Brand in einem Autohaus im Kreis Göppingen ist ein 58-Jähriger gestorben. Der Mann sei am Sonntagmorgen im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Brand war am Freitagabend in dem Autohaus in Geislingen an der Steige ausgebrochen. Laut Polizei loderten beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits mehrere Meter hohe Flammen aus dem Gebäude. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund eine Million Euro.