Nach Basketball-Coup: Ulm hofft auf erneute Überraschung

Ulms Trainer Anton Gavel gestikuliert an der Seitenlinie.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem erstmaligen Gewinn der deutschen Meisterschaft hofft ratiopharm Ulm wieder auf eine spannende Saison in der Basketball-Bundesliga. »Natürlich werden Alba Berlin und der FC Bayern Basketball wie jedes Jahr als Titelfavoriten gehandelt«, sagte Ulms Meistertrainer Anton Gavel in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. »Doch sicherlich wird es auch in diesem Jahr wieder Teams geben, die überraschenderweise oben mitmischen.«

Zweieinhalb Wochen nach dem sensationellen Gewinn des WM-Titels startet die Basketball-Bundesliga in ihre neue Saison. Titelverteidiger Ulm eröffnet am Mittwoch (20.00 Uhr) gegen die Niners Chemnitz die Spielzeit. Ob das Team, das nach dem Titelgewinn fast alle Leistungsträger verloren hat, wieder überraschen kann, bleibt abzuwarten.

Im Juni hatte Gavel mit den Ulmern einen sensationellen Playoff-Lauf mit dem ersten deutschen Bundesliga-Meistertitel des Clubs gekrönt. Es war der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. »Wir haben noch acht Monate, wo wir ganz sicher deutscher Meister sind«, sagte Vereinsboss Thomas Stoll. Die Party nach dem Coup sei etwas anders ausgefallen, »als wenn man jedes Jahr deutscher Meister«, erzählte der 56-Jährige: »Der Sommer war in meinem Alter, was die Partydichte angeht, sehr anstrengend.«

Als Titelfavoriten Nummer eins für die anstehende Saison sehen die Bundesliga-Trainer in der dpa-Umfrage die Bayern. »Sie sind das Team mit dem meisten Geld und damit auch Qualität und Tiefe im Kader«, sagte beispielsweise auch Joonas Iisalo von den MLP Academics Heidelberg.

Homepage der Basketball-Bundesliga

Spielplan der Basketball-Bundesliga

Informationen zum BBL-Pokal

Basketball bei Dyn

Mitteilung zum Play-in-Turnier