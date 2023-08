Aktuell Land

Nach Abstiegskampf: Matarazzo plant ruhigeren Saisonverlauf

Nach dem knappen Klassenerhalt will Trainer Pellegrino Matarazzo der TSG 1899 Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga zu mehr Konstanz und einem ruhigeren Saisonverlauf verhelfen. »Es geht dabei nicht nur um Taktik und den Umgang mit Spielsituationen, sondern auch darum, eine Mannschaft zu formen, den Teamgeist und auch Geschlossenheit zu entwickeln«, sagte der Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten aus Baden-Württemberg im am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem Clubmagazin »Spielfeld«.