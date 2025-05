Nächster Anlauf: Adler holen Eishockey-Profi Mattinen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Adler Mannheim haben für die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Und diesmal soll der Kanadier Nicolas Mattinen auch wirklich das Trikot der Kurpfälzer überstreifen. Der Verteidiger gehörte zuletzt den Toronto Maple Leafs an und hat in Mannheim einen Einjahresvertrag unterschrieben.

»Es fühlt sich großartig an, nach Deutschland zurückzukehren«, sagte Mattinen, der in der Saison 2023/2024 für die Straubing Tigers spielte und anschließend schon mal ein Adler werden sollte. Noch vor seiner Ankunft in Mannheim machte er damals jedoch von einer Ausstiegsklausel Gebrauch und wechselte nach Toronto. Für das NHL-Team der Kanadier kam der inzwischen 27-Jährige in der Folge dann allerdings nicht zum Einsatz.

»Wir sind dankbar, dass Nicolas sich entschlossen hat, aus Nordamerika zurückzukehren und unser Team zu verstärken. Er ist ein bewährter Punktesammler in der Liga, bringt Größe und Kampfgeist mit«, sagte Mannheims Manager und Cheftrainer Dallas Eakins zu dem Transfer.