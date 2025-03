Nächste Landtagswahl soll am 8. März 2026 stattfinden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die nächste Landtagswahl in Baden-Württemberg findet voraussichtlich am 8. März 2026 statt. Diesen Termin hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) einem Sprecher zufolge dem Kabinett vorgeschlagen. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Nach Angaben des Innenministeriums startet nun eine Anhörung, bei der sich die im Landtag vertretenen Parteien, die Landtagsverwaltung, die kommunalen Landesverbände sowie die Kirchen zu dem geplanten Termin äußern können. Danach gibt es noch einen formalen Beschluss des Kabinetts.

Wer wird Nachfolger von Ministerpräsident Kretschmann?

Bei der Wahl wird über die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) entschieden, der nach drei Amtszeiten nicht mehr antritt. Für die Grünen geht Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ins Rennen, bei der CDU wird erwartet, dass Landeschef Manuel Hagel kandidiert. Er hat sich aber bislang zur Spitzenkandidatur nicht offiziell geäußert.

In den Umfragen liegt die CDU seit vielen Monaten mit deutlichem Vorsprung vor ihrem grünen Koalitionspartner. Nach der Bekanntgabe der Kandidatur von Cem Özdemir holten die Grünen allerdings wieder etwas auf, zuletzt lag der Abstand bei etwa zehn Prozentpunkten.

Bei der Landtagswahl im März 2021 hatten die Grünen 32,6 Prozent erreicht, die CDU kam auf 24,1 Prozent, die SPD auf 11, die FDP auf 10,5 und die AfD auf 9,7 Prozent.

Wahltermin am internationalen Frauentag

Aus Sicht von Innenminister Strobl ist der 8. März, an dem auch der internationale Frauentag begangen wird, der beste Termin für die nächste Landtagswahl. Bei dem Termin endet laut Strobl die Einreichungsfrist für die Wahlvorschläge am 23. Dezember und damit vor Weihnachten. Würde man sich für einen späteren Termin entscheiden, läge dieser Termin in den Weihnachtsferien.

Neben den Baden-Württembergern sind auch die Menschen in Rheinland-Pfalz im März nächsten Jahres zur Landtagswahl aufgerufen. Seit 1996 fanden die Wahlen in den Nachbarbundesländern immer zeitgleich statt - im nächsten Jahr aber nicht mehr: In Rheinland-Pfalz hat die Landesregierung den Wahltermin nun auf den 22. März festgelegt. Wegen unterschiedlicher gesetzlicher Regelungen in den Bundesländern habe man trotz intensiver Abstimmungen keinen gemeinsamen Wahltermin für beide Bundesländer finden können, sagte der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Michael Ebling (SPD).

Strobl rief die Menschen dazu auf, zur Wahl zu gehen. »Schon heute sage ich allen Wahlberechtigten: Gehen Sie zur Landtagswahl, machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch«, sagte Strobl einer Mitteilung zufolge.