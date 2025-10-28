Nächste Knieverletzung: Ulm lange ohne David

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Verletzungsmisere beim SSV Ulm nimmt kein Ende und hat nun auch Abwehrspieler Jonas David erwischt. Der 25-Jährige hat sich bei der 0:5-Niederlage beim SC Verl einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen, wie der kriselnde Drittligist mitteilte. David fällt damit mehrere Monate aus.

»Wir haben in dieser Saison eine absolute Pechsträhne, was Verletzungen angeht«, sagte Geschäftsführer Markus Thiele. David ist bereits der vierte Spieler im Ulmer Kader mit einer schweren Knieverletzung.