Mutmaßliches Autorennen: Drittes Fahrzeug beteiligt?

An dem mutmaßlichen Autorennen in Ludwigsburg, das einem Unfall mit zwei Toten vorausgegangen sein soll, war womöglich ein drittes Fahrzeug beteiligt. Polizei und Staatsanwaltschaft rufen erneut Zeugen und Zeuginnen auf, sich zu melden. Dabei sei es von Bedeutung, »ob möglicherweise ein drittes Fahrzeug aufgefallen ist, das hinter den S-Klassen fuhr, um den nachfolgenden Verkehr abzuschirmen«, heißt es in der Mitteilung.

Zweiter Verdächtiger weiterhin frei

Eines der beiden an dem mutmaßlichen Rennen beteiligten Fahrzeuge war nach bisherigen Ermittlungen am Donnerstag mit dem Auto zweier unbeteiligter Frauen zusammengestoßen. Dieses wurde zwischen Bäumen eingeklemmt. Die 23-jährige Fahrerin und ihre 22 Jahre alte Beifahrerin starben an Ort und Stelle.

Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 32-jähriger Türke, kam wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge in zwei Fällen in Untersuchungshaft. Eine weitere Person, die möglicherweise die zweite Mercedes-S-Klasse gefahren hat, ist laut einem Sprecher weiter auf freiem Fuß.

Hinweise für die Minuten vor dem Unfall gesucht

Ferner sucht die Ermittlungsgruppe »Urban« Zeugen, die genaue Angaben zu den beiden mutmaßlich an einem Rennen beteiligten Fahrzeugen machen können. »Es handelt sich um hoch motorisierte schwarze Limousinen vom Typ Mercedes-Benz S 500 und S 550 4 Matic«, teilten die Ermittler mit.

Speziell gehe es um die Minuten vor dem Unfall, also ab etwa 19.55 Uhr, sowie um eine mögliche Fahrtstrecke in Ludwigsburg von der Bundesstraße 27 / Stuttgarter Straße auf Höhe des Forums über die Friedrich- und Kepplerstraße bis zur Unfallstelle in der Schwieberdinger Straße. Wer etwas dazu beitragen könne, solle sich unter 0711 6869115, stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de oder über das Hinweisportal unter bw.hinweisportal.de melden.