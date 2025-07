Mutmaßlicher Tankstellenräuber in Untersuchungshaft

Ein Mann soll serienweise Tankstellen um Heilbronn und Stuttgart überfallen haben und sitzt jetzt in Haft. (Symbolbild)

Nach einer Serie von Tankstellenüberfällen im Raum Heilbronn und Stuttgart ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde der 35 Jahre alte Mann am Donnerstag in Roigheim (Kreis Heilbronn) festgenommen. Insgesamt soll er sieben Raub- und Diebstahlsdelikte begangen haben.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll er dabei stets mit einem Motorradhelm maskiert die Tankstellen betreten und Bargeld gefordert haben. Insgesamt erbeutete er den Angaben nach einen niedrigen vierstelligen Betrag. Nach einem Tankstellenraub in Neckarsulm Anfang Juni wurde zur Aufklärung eine mehrköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. Bei zwei Wohnungsdurchsuchungen fanden die Ermittler umfangreiches Beweismaterial, hieß es.