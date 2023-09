Aktuell Land

Mutmaßlicher Pedelec-Dieb springt aus Fenster seiner Wohnung

Ein mutmaßlicher Pedelec-Dieb ist in Walzbachtal (Landkreis Karlsruhe) beim Anrücken der Polizei aus dem Fenster seiner Wohnung im zweiten Obergeschoss gesprungen. Obwohl sich der 40-Jährige dabei offenbar am Bein verletzte, flüchtete er weiter durch mehrere Gärten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Anwohnerin entdeckte den Mann schließlich und rief die Polizei.