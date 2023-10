Aktuell Land

Mutmaßlicher Millionenbetrug mit Bier erneut vor Gericht

Steuerhinterziehung in Millionenhöhe wirft die Anklage einem 55-Jährigen am Landgericht Mannheim vor. Der Prozess startet nach Aussetzung eines ersten Verfahrens erneut. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch vor der Großen Wirtschaftsstrafkammer in Mannheim ausführte, soll der Mann Bier- und Umsatzsteuern in Höhe von über 3 Millionen Euro umgangen haben. Er ist Vorstandsmitglied eines im Rhein-Neckar-Raum ansässigen Unternehmens, das hierbei mit »verschiedenen Tätergruppierungen« zusammengearbeitet haben soll.