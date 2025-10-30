Muskelfaserriss: Egloff fehlt KSC mehrere Wochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC muss in den kommenden Spielen auf den offensiven Mittelfeldspieler Lilian Egloff verzichten. Der 23-Jährige zog sich beim DFB-Pokalaus am Dienstag bei Borussia Mönchengladbach einen Muskelfaserriss am linken Oberschenkel zu und fällt mehrere Wochen aus, teilte der KSC mit.

Egloff, der in dieser Saison bisher zu den stärksten Profis im Kader von Trainer Christian Eichner zählt, musste bei der 1:3-Niederlage in der Schlussphase ausgewechselt werden. Er fehlt damit auch am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Heimspiel des Tabellensiebten gegen den Spitzenreiter FC Schalke 04.