Museen von Mercedes-Benz und Porsche mit Besucherrekorden

Die Museen der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz und Porsche haben im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben Besucherrekorde verzeichnet. In das Mercedes-Museum in der Landeshauptstadt kamen 882.422 Besucherinnen und Besucher, was einem Plus von gut zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, wie der Autobauer mitteilte.

Das bisherige Rekordjahr sei laut einer Sprecherin bislang 2017 mit etwas mehr als 876.000 Gästen gewesen. Besonders gut besucht sei das Museum im vergangenen Jahr in den Sommermonaten gewesen, vor allem von Fußballfans und Touristen, die wegen der Fußball-Europameisterschaft nach Stuttgart gekommen waren, wie die Leiterin des Museums, Bettina Haussmann, laut Mitteilung sagte.

Porsche: Über 671.900 Besucher im Museum im Jahr 2024. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/DPA

In das Museum des Sportwagenbauers Porsche kamen 2024 über 671.900 Besucher, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte. 2023, im bisherigen Rekordjahr, seien es 535.600 Besucher gewesen.

Stadt: Beliebteste Museen Stuttgarts

Die Häuser der Autobauer gehören nach Angaben der Stadt zu den beliebtesten Museen Stuttgarts. Demnach sei das Museum von Mercedes-Benz das meistbesuchte Museum Stuttgarts. 2023 landete Porsche laut einer Statistik der Stadt unter den Stuttgarter Museen auf dem zweiten Rang. Die beiden Autobauer lagen demzufolge mit Abstand vor den Staatlichen Museen für Naturkunde, der Staatsgalerie und dem Kunstmuseum.