MTV Stuttgart holt US-Volleyballerin Gross

Bitte aktivieren Sie Javascript

Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart hat für die kommende Saison die Mittelblockerin Jasmine Gross verpflichtet. Die 27-Jährige aus den USA kommt vom französischen Club Volley Mulhouse Alsace und erhält einen Vertrag über ein Jahr, teilte der entthronte deutsche Meister mit. Aus ihrer Zeit bei Schwarz-Weiß Erfurt bringt Gross bereits Bundesliga-Erfahrung mit.

»Sie ist eine echte Arbeiterin, mit einem guten Gespür für Spielsituationen«, sagte MTV-Trainer Konstantin Bitter über den Neuzugang. Nach neun Finalteilnahmen in Serie waren die Stuttgarterinnen in der vergangenen Saison überraschend bereits im Halbfinale am Dresdner SC gescheitert. Es folgte ein großer personeller Umbruch im Kader.