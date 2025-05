MTV Stuttgart holt Amerikanerin

Bitte aktivieren Sie Javascript

Volleyball-Bundesligist MTV Stuttgart hat Lydia Grote verpflichtet. Die Amerikanerin ist der vierte Neuzugang für die kommende Saison. Grote absolviert in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ihre erste Auslandsstation. »Lydia kommt aus Minnesota von einem hervorragenden Volleyballprogramm in den USA. Sie bringt eine tolle Physis mit, hat eine super Blocktechnik und einen guten Aufschlag«, sagte Stuttgarts Cheftrainer Konstantin Bitter in einer Vereinsmitteilung.

Trainer freut sich sehr

»Ganz entscheidend und worauf ich mich sehr freue, ist der Mensch Lydia«, sagte Bitter. »Wir hatten ein tolles Gespräch miteinander und ich denke, dass sie nicht nur unsere Werte voll und ganz vertritt, sondern auch mit viel Stolz unsere Farben repräsentieren wird.«