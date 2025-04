Motorradfahrer wird von abbiegendem Auto erfasst und stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer ist in Renningen (Landkreis Böblingen) von einem abbiegenden Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die 84 Jahre alte Fahrerin des Autos wollte am Montagabend auf den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes abbiegen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Beamten vermuten, dass die Frau das Motorrad übersah. Der 24-Jährige stürzte den Angaben zufolge und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

Während der Unfallaufnahme kam es laut Polizei und Staatsanwaltschaft zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Die Beamten vermuten, dass es sich dabei um Angehörige aus dem Umfeld des Opfers handelte, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie schrien sich an und wurden handgreiflich, sodass die Polizisten vor Ort einschreiten mussten. Die Hintergründe der Auseinandersetzung und der Unfallhergang waren den Angaben zufolge zunächst Gegenstand der Ermittlungen.