Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß in München

Ein Motorradfahrer ist in München mit einem Auto zusammengeprallt und an den Folgen des Unfalls gestorben. Nach Angaben der Polizei war der 27-Jährige gegen 9.30 Uhr auf dem Mittleren Ring in Richtung Effnerplatz unterwegs, als er in einem Kreuzungsbereich mit dem Auto einer 56-Jährigen aus Baden-Württemberg zusammenkrachte.

Der Biker aus München erlitt schwerste Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er den Angaben zufolge wenig später starb. Die 56-Jährige wurde ebenfalls verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Den genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei.